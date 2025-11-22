Obwohl die Zölle einige Unternehmen wie Maschinenbauer hart getroffen hätten, seien viele Firmen ausgenommen gewesen, erklärte Schlegel weiter. Dazu zählten auch die grossen Schweizer Pharmakonzerne, die für den Löwenanteil der Schweizer Exporte verantwortlich seien. Schlegel wies zudem darauf hin, dass Schweizer Firmen vor der Einführung der Zölle ihre Lieferungen in die USA vorgezogen hätten. Nun würden sie wahrscheinlich warten, bis die Zollsenkung umgesetzt sei. Wirtschaftsminister Guy Parmelin sagte, er erwarte, dass dies ab Anfang Dezember der Fall sein werde.