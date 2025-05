Von Januar bis März stieg der Umsatz um zu konstanten Wechselkursen um 40 Prozent auf 727 Millionen Franken, was ein neuer Rekordwert bedeutet. «Wir konnten im ersten Quartal nahtlos an das Wachstum aus dem Vorjahr anknüpfen», kommentierte Co-CEO Martin Hoffmann von On am Dienstag gegenüber AWP die Zahlen. Alle Absatzkanäle, Regionen und Produktkategorien hätten zu dieser Entwicklung beigetragen.