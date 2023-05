Kann die Politik den schlimmsten Fall noch abwenden?

Für den Fall eines Zahlungsausfalls ihres Landes warnte US-Finanzministerin Janet Yellen vor einem weltweiten Finanzbeben. Es sei dann sehr gut vorstellbar, dass eine Reihe von Märkten zusammenbrächen und eine "weltweite Panik" entstehe, betonte sie am Dienstag vor Bankenvertretern in Washington. In den USA könnten dann Millionen Bürger ohne Einkommensauszahlungen dastehen und womöglich werde eine Rezession heraufziehen: "Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Der Kongress sollte sich so schnell wie möglich mit der Schuldenobergrenze befassen."