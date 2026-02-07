Die Pensionskasse muss das Geld eintreiben

Auch die Angaben zu den geleisteten Sparbeiträgen könnten im Worst Case nicht die Realität wiedergeben. Denn der Vorsorgeausweis bildet nur die reglementarisch vorgesehenen Werte ab. Ob der Arbeitgeber diese Beiträge tatsächlich überwiesen hat, steht dort nicht. Das ist aber nicht primär Ihr Problem, sondern das der PK. Denn Sie als Versicherte haben einen Anspruch gegenüber der Pensionskasse – deshalb müssen nicht Sie selbst das Geld eintreiben, sondern die Kasse.