Auf Ihrem Portal bieten Sie auch Such-Abos an. Welche Art von Immobilie ist derzeit besonders gefragt?

Ein Blick in unsere Suchkartei zeigt, dass Einfamilienhäuser am stärksten nachgefragt werden. Auffällig ist auch, dass die Nachfrage hier stärker gestiegen ist als bei den Eigentumswohnungen. Viele Suchende geben keine Preisobergrenze an, um die Trefferzahl zu erhöhen. Wir wissen aber, dass die Suchenden genau wissen, wo ihre Zahlungsbereitschaft liegt. Die zahlenmässig grösste Nachfrage verzeichnen wir bei Objekten um eine Million Franken. Bei den Eigentumswohnungen sind 3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen die am meisten nachgefragten Wohnungsgrössen. Vermögende und Besserverdienende suchen vor allem in der Bündner Herrschaft und in Bad Ragaz. Dies ist sicher auch auf den im Vergleich tieferen Steuerfuss zurückzuführen.