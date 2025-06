In 93 Tagen ist es so weit: Dann startet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) im Glarnerland. Einer der sieben Königspartner ist in diesem Jahr der Schoggiproduzent Läderach, der im Kanton Glarus beheimatet ist. «Für uns war klar: Bei diesem Jahrhundertereignis im Kanton müssen wir dabei sein», sagt CEO Johannes Läderach (38) an einer Medienkonferenz am Dienstag.