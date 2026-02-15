Ein Blick auf den Swiss Performance Index (SPI) bestätigt diesen Effekt. Während der Euro-Krise vor 15 Jahren lag die Dividendenrendite des Index bei rund 3,5 Prozent. Heute beträgt sie infolge des Bewertungsanstiegs rund 2,7 Prozent. Der Unterschied scheint gering - tatsächlich liegt dazwischen jedoch mehr als eine Verdreifachung des Börsenwerts. Hätte man dagegen im Jahr 2007 investiert - die Rendite lag damals bei 2 Prozent - wäre der Vermögenszuwachs 30 Prozent tiefer ausgefallen.