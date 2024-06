Doch die Tesla-Aktie hat schon in der Vergangenheit enorme Zuwächse verzeichnet. Zum Handelsbeginn am Mittwoch sind sie in den letzten fünf Jahren etwa um das Zwölffache gewachsen. Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresrendite von fast 65 Prozent. Dieser Anstieg kann niemanden allzu sehr überraschen - gerade, wenn man Cathie Wood kennt. Sie setzt die Kursziele immer hoch an.