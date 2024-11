Kessler muss die Produktion in Huttwil BE schliessen. Von den 170 Beschäftigten am Schweizer Hauptsitz verlieren die meisten ihren Job. Die Kölner Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG), seit 2017 deutsche Eigentümerin der Flyer AG, will die Huttwiler Produktionsstrassen in bestehende E-Bike-Werke im Ausland integrieren. Lediglich rund ein Dutzend Personen im Vertrieb und Engineering dürften nach der bevorstehenden Massenentlassung in der Schweiz übrig bleiben.