Europäische Union

Hier schlummern noch grosse Potenziale. «Im EU-Binnenmarkt bestehen zwar keine Zölle, aber immer noch viele Handelshemmnisse, die Kosten verursachen und auf den Absatz drücken», betont die Unternehmensberatung Deloitte. So gibt es unterschiedliche Rechtspraktiken, verschiedene regulatorische Anforderungen und nicht harmonisierte Vorschriften in den 27 Mitgliedsländern. Die Exporte der deutschen Industrie in die wichtigsten europäischen Märkte könnten ein deutlich höheres, in manchen Ländern doppelt so starkes Wachstum verzeichnen, würden bestehende Handelshemmnisse wegfallen. Bei einem vollständigen Abbau der Hürden könnten etwa die Exporte der deutschen Industrie in den grössten europäischen Absatzmarkt Frankreich bis 2035 um durchschnittlich 3,9 Prozent pro Jahr wachsen. «Der EU-Binnenmarkt ist ein schlafender Riese für die deutsche Industrie», sagt Deloitte-Experte Oliver Bendig. «Angesichts zunehmend protektionistischer Tendenzen im Welthandel kann die Industrie in Deutschland einen Wachstums-Boost aus Brüssel gut gebrauchen.»