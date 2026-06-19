Die Regierung will Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren von der ‌Nutzung von Social-Media-Plattformen abhalten, die der sozialen Interaktion dienen und ‌das Veröffentlichen von Inhalten mit Hilfe von ​Algorithmen ermöglichen. Das Verbot für diese Altersklasse umfasst einer Mitteilung zufolge Angebote wie Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook und X. Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Musik-Streaming-Dienste sollen von dem Verbot ausgenommen bleiben. Es ist geplant, Ausnahmen regelmässig zu überprüfen.