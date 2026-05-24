Verweilbonus ist nicht immer futsch

Sind Neumieter also immer die Dummen? Nicht unbedingt. Denn die Studie der ZKB zeigt: Selbst bei einem Mieterwechsel verschwindet der Bonus oft nicht vollständig. Der Verweilbonus wird teilweise «vererbt». Laut ZKB wird die Miete bei vielen Wohnungswechseln nur moderat erhöht – manchmal sogar gar nicht. Besonders nach kurzen Mietverhältnissen bleibt die Miete häufig unverändert. Da geht es dem Vermieter primär darum, schnell und ohne grossen Aufwand einen neuen Mieter zu finden.