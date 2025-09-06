Wer hätte Anspruch auf weniger Miete?

Entscheidend ist, was im Mietvertrag steht. Wenn der Mietzins im Vertrag auf einem Referenzzinssatz von 1,75 Prozent oder höher beruht, sind Mieterinnen und Mieter bereits jetzt berechtigt, ein Senkungsbegehren zu stellen. Nach der zweiten Senkung – die voraussichtlich im Dezember erfolgt – kann laut einer Analyse der ZKB knapp die Hälfte aller Schweizer Miethaushalte eine Reduktion beantragen. Im Kanton Zürich, wo Referenzzinssatzerhöhungen häufiger weitergegeben wurden, sind es sogar 70 Prozent. Weniger rosig sind die Aussichten für Neumieter. Aufgrund der grossen Knappheit steigen die Angebotsmieten weiter kräftig, wie Raiffeisen in einer neuen Studie schreibt.