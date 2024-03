Im Kanton Zürich beispielsweise kosten Eigenheime aktuell ein Viertel mehr als 2018. Das zeigt eine Analyse der Zürcher Kantonalbank (ZKB). In der Stadt Zürich zogen die Preise seit 2018 gar um 35 Prozent an. Das hat dazu geführt, dass mehr als jedes vierte Einfamilienhaus in der Stadt inzwischen über 3 Millionen Franken kostet – in Meilen ZH sogar mehr als jedes dritte.