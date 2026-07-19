Im Sommer sacken sie um die Mittagszeit fast täglich ab, weil Solarstrom das Netz überflutet. Am Abend steigen sie dann stark an, wenn die Sonne untergeht und die Nachfrage zunimmt. Besonders bei Hitze wächst der Kühlbedarf. Dieses als «Duck Curve», also Entenkurve, bekannte Muster führt innerhalb weniger Stunden zu extremen Ausschlägen, die stärker sind als die in anderen Rohstoffmärkten.
An einem späten Mai-Tag in Deutschland stiegen die Preise von unter null um die Mittagszeit auf fast 400 Euro je Megawattstunde um 20 Uhr.
In diesem Jahr haben sich die Ausschläge weiter verstärkt, während Europa von schweren Hitzewellen betroffen ist. Es fehlt an Batteriespeichern, um überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien aufzunehmen, sodass Energie häufig verloren geht. Reicht die Produktion aus Sonne und Wind am Abend nicht aus, müssen teurere fossile Kraftwerke einspringen.
Behörden reagieren bereits. Die Europäische Union beauftragte im Oktober ihre Energieaufsicht ACER, Preisspitzen in Südosteuropa zu untersuchen, um solche Ausschläge zu begrenzen und Strom erschwinglich zu halten. Die Analyse zeigt, dass tägliche Grosshandelsschwankungen inzwischen etwa fünfmal so gross sind wie 2020. ACER fordert unter anderem mehr Batteriespeicher, um das System widerstandsfähiger zu machen.
Der abendliche Rückgang der Solarproduktion ist vorhersehbar. Insgesamt erschwert die steigende Einspeisung aus erneuerbaren Energien jedoch die Netzsteuerung. Der Blackout 2025 in Spanien und Portugal hat gezeigt, wie wichtig das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage ist. Netzbetreiber gehen deshalb vorsichtiger mit erneuerbarer Einspeisung um.
«Wir halten diese Volatilität jetzt für extrem, aber das ist die neue Normalität», sagte Silje Eriksen Holmen, Leiterin für Fundamentaldaten und Hydrologie bei Volt Power Analytics. «Wenn es eine Hitzewelle mit wenig Wind gibt, ist das die schwierigste Kombination, weil man am meisten Strom genau dann braucht, wenn die zwei grössten Kräfte am schwächsten sind.»
Trotz häufiger günstiger oder kostenloser Stromstunden liegen die durchschnittlichen Tagespreise in diesem Sommer in einigen wichtigen Märkten über dem Niveau früherer Jahre. Ursache sind höhere Gaspreise und die Belastung durch abendliche Preisspitzen. Das zeigt die Schwierigkeiten, Energiekosten im Zuge des grünen Umbaus zu senken.
Solarenergie gehört zu den am schnellsten wachsenden Stromquellen Europas, da sie zu den günstigsten Technologien zählt. Sinkende Modulpreise und staatliche Förderung haben eine Investitionswelle ausgelöst. Seit 2022 hat sich die Kapazität nahezu verdoppelt, so BloombergNEF. Batteriespeicher im Versorgungsmassstab erreichen jedoch nur etwa 3% dieser Kapazität.
Der schnelle Ausbau verändert die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Mangels Speicher müssen Betreiber Anlagen häufiger abschalten. Negative Preise haben den Wert von Solarparks sinken lassen und einige Investoren zum Ausstieg bewegt. Entwickler kombinieren neue Projekte zunehmend mit Speichern. Regierungen beschleunigen Netzausbau und fördern Investitionen in Speicher und flexible Nachfrage. Dennoch erwartet BloombergNEF eine Abschwächung beim Kapazitätszubau.
Die Preisdifferenz zwischen Mittag und Abend hat sich vor einigen Jahren herausgebildet und seitdem stetig vergrössert, sagte Shaun Foulkes, Leiter Intraday-Handel bei Danske Commodities von Equinor. Es werde wohl noch einige Jahre dauern, bis Speicher Angebot und Nachfrage besser ausgleichen können.
Die grössere Spanne zwischen niedrigen Tages- und hohen Abendpreisen bietet Chancen für Marktteilnehmer, die Strom günstig speichern und teurer verkaufen können. Dennoch haben die tieferen Preise am Tag die gesamten Grosshandelspreise in diesem Jahr nicht gesenkt, die ein wichtiger Faktor für Endkundenrechnungen sind.
Die schnellen und extremen Marktbewegungen erhöhen die Bedeutung der Netzstabilität. Energieversorger investieren verstärkt in Batteriespeicher und flexible Kraftwerke. Gleichzeitig schaffen sie Anreize für Verbraucher, Strom dann zu nutzen, wenn er günstig ist.
Auch Handelsunternehmen nutzen die Marktverwerfungen. Negative Strompreise haben grosse Händler wie Vitol und Trafigura dazu bewegt, in Batteriespeicher zu investieren, um Strom zu kaufen, zu speichern und später teurer zu verkaufen.
«Die bindende Einschränkung ist nicht mehr ‘Können wir mittags genug Energie erzeugen?’», sagte Ivan Føre Svegaarden, Gründer des norwegischen Prognoseunternehmens TradeWpower. «Wir erzeugen viel zu viel. Es geht darum: ‘Können wir sie über die Rampe bewegen und die Lücke schliessen, wenn das Wetter ruhig wird?’»
(Bloomberg)