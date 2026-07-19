Im Sommer sacken sie um die Mittagszeit fast täglich ab, weil Solarstrom das Netz überflutet. Am Abend steigen sie dann stark an, wenn die Sonne untergeht und die Nachfrage zunimmt. Besonders bei Hitze wächst der Kühlbedarf. Dieses als «Duck Curve», also Entenkurve, bekannte Muster führt innerhalb weniger Stunden zu extremen Ausschlägen, die stärker sind als die in anderen Rohstoffmärkten.