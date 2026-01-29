Bei Privatbanken ist eine andere Kennzahl entscheidend: der Netto-Neugeldzufluss. Er zeigt, wie viel frisches Kundengeld die Bank anzieht – die Basis für künftige Erträge. Ebenfalls wichtig ist die Cost-Income-Ratio. Sie gibt an, wie viele Rappen nötig sind, um einen Franken Gewinn zu generieren. Je tiefer diese Kennzahl, desto effizienter arbeitet die Bank. Bei klassischen Retailbanken wie Kantonal- oder Regionalbanken ist die Cost-Income-Ratio in der Regel tiefer als bei Privat- und Grossbanken.