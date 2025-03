Bei Coop glaubt man hingegen an die Zukunft der Fachformate. «Insgesamt bin ich mit der Entwicklung unserer Fachmärkte sehr zufrieden», so CEO Wyss. So entwickelten sich der Elektrohändler Interdiscount sowie die Warenhäuser Coop City positiv. Rückläufig waren die Baumärkte von Jumbo. Der verregnete Frühling drückte auf die Zahlen. Doch trotz weniger Umsatz gewann Coop mit Jumbo Marktanteile. Die Migros verkauft in dem Bereich auch ihre Do it + Garden.