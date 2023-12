HAPAG-LLOYD

Deutschlands grösste Reederei Hapag-Lloyd leitet mehrere Schiffe über das Kap der Guten Hoffnung um, bis die Sicherheit durch den Suezkanal als wichtiges Nadelöhr zwischen Shanghai, Rotterdam und Hamburg sowie das Rote Meer gewährleistet ist. Am 15. Dezember wurde der Frachter «Al Jasrah» des Hamburger Konzerns von einem Geschoss getroffen, als er in südlicher Richtung auf der Meeresstrasse Bab al-Mandab unterwegs war. An Deck war ein Feuer ausgebrochen, ein Container von Bord gefallen. Die Passage verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden.