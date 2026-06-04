Veränderungen im Dax sind nichts Ungewöhnliches. Die Deutsche Börse überprüft vierteljährlich die Zusammensetzung. Für den Auf- und Abstieg von Unternehmen ist der Börsenwert der frei gehandelten Aktien entscheidend. Zu welchem Index ein Unternehmen gehört, hat für dessen Geschäft keine konkreten Folgen. Jedoch bringt eine Notierung in der ersten deutschen Börsenliga Prestige und mehr Sichtbarkeit bei internationalen Investoren. Denn der Dax ist das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft.