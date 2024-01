Die Devisenstrategen führen dabei an, dass die Zinsdifferenzen derzeit eher gegen den Franken sprechen. Das heisst, dass die in der Schweiz zu erzielenden Zinserträge geringer sind als im Ausland. Je höher dieser "Spread", desto attraktiver werden ausländische Währungen. Ein zweiter Grund ist die stark sinkende Inflation in den USA wie auch in der Eurozone, während diese in der Schweiz weiterhin stabil leicht unter zwei Prozent steht.