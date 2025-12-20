Laut Daten des Immobilienunternehmens LonRes wurden zum zweiten Mal seit 2011 in einem Jahr keine Verkäufe über 50 Millionen Pfund (zirka 66,8 Millionen US-Dollar) verzeichnet. Während 2024 mindestens vier Transaktionen im Wert von über 50 Millionen Pfund stattfanden, lagen die grössten Transaktionen dieses Jahres bei rund 40 Millionen Pfund.
Daten des Maklerunternehmens Savills zeigen, dass die Verkäufe von Wohnimmobilien über 5 Millionen Pfund in den ersten drei Quartalen 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent zurückgingen. Damit dürften sie den niedrigsten Stand seit Beginn des Corona-Lockdowns in London erreichen.
Dennoch wurden 2025 einige bemerkenswerte Transaktionen abgeschlossen. Laut öffentlich zugänglichen Informationen des britischen Grundbuchamts und einem Bericht von Bloomberg haben der Hollywood-Filmemacher George Lucas, der Silicon-Valley-Investor Matt Cohler und ein Mitglied der Multimilliardärsfamilie hinter Thomson Reuters einige der teuersten Häuser in der Hauptstadt gekauft.
Frances McDonald, Forschungsdirektorin bei Savills, macht die Unsicherheit im Vorfeld der britischen Haushaltsrede im November und die Besorgnis über die Abschaffung eines Systems durch die regierende Labour-Partei verantwortlich. Das System ermöglichte es wohlhabenden Ausländern, sogenannten Non-Doms, die britischen Steuern auf ihre im Ausland erzielten Einkünfte zu umgehen.
«Das Luxussegment des Marktes, das am meisten Wert auf Luxusgüter legt, ist dem grössten Abwärtsdruck auf die Preise ausgesetzt», sagte McDonald. «Der Kreis der Käufer, die typischerweise an diesem Preissegment interessiert sind, hat sich nach dem Ende des Non-Dom-Regimes bereits verkleinert, und einige der verbliebenen zögern, zu handeln.»
Der allgemeine Einbruch des Londoner Immobilienmarktes, der unter anderem durch die Erhöhung der Grunderwerbsteuer und die bevorstehende Luxussteuer auf Häuser mit einem Wert von über 2 Millionen Pfund verursacht wurde, hat einige verzweifelte Verkäufer im vergangenen Jahr dazu veranlasst, Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent zu gewähren.
Trotz des Abschwungs gab es 2025 weitere bemerkenswerte Käufe. Viele davon fanden in den begehrten Londoner Vierteln Holland Park und Notting Hill statt.
Im Juni erwarb Charles Lorenceau, Gründer der Private-Equity-Gesellschaft Ace, eine Villa in Holland Park für 41 Millionen Pfund. Und Ryan Letchworth, Händler bei Capula Investment Services, kaufte im Januar eine Villa in Notting Hill für 24 Millionen Pfund – Monate bevor der Risikokapitalgeber Cohler ein freistehendes Haus im selben Viertel für 22 Millionen Pfund erwarb.
Roosevelt Ogbonna, Vorstandsvorsitzender der nigerianischen Access Bank, erwarb im August eine Villa im Wert von 15 Millionen Pfund in einer Strasse im Londoner Stadtteil Hampstead, die den Spitznamen «Billionaires Row» trägt.
Prognosen deuten auf weitere Verluste hin
Britische Häuser im Wert von über 2 Millionen Pfund könnten im nächsten Jahr aufgrund der Anpassung des Marktes an die Luxussteuer um weitere 5 Prozent an Wert verlieren. Dies geht aus Prognosen hervor, die diesen Monat von Hamptons veröffentlicht wurden.
Der Makler warnte, dass der neue Zuschlag, der 2028 in Kraft tritt und bei 2'500 Pfund pro Jahr beginnt und auf bis zu 7'500 Pfund steigen kann, dazu beitragen wird, dass sich die Londoner Immobilienpreise in den nächsten zwei Jahren schlechter entwickeln als im Rest Grossbritanniens.
Laut Daten von LonRes gab es von August bis Oktober 27 Prozent mehr Preisnachlässe bei Londoner Häusern im Wert von über 5 Millionen Pfund als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das ist mehr als doppelt so viel wie der Durchschnitt für diesen Zeitraum in den Jahren 2017 bis 2019, wie die Daten des Marktforschungsunternehmens zeigen.
«Die Regierung hat monatelang Ideen in den Raum gestellt, die jedem, der überlegte, im gehobenen Segment der Londoner Innenstadt zu kaufen oder zu verkaufen, einen Schauer über den Rücken jagten», sagt Becky Fatemi, geschäftsführende Gesellschafterin bei UK Sotheby’s International Realty. «Das tröpfchenweise Nachschub an Szenarien zur Luxussteuer erzeugte ein Gefühl der Lähmung», fügt sie hinzu, und bezeichnete dies als «Meisterklasse darin, wie man einen Markt nicht fördert».
Charles McDowell, ein Makler, dessen seit Jahrzehnten bestehendes Londoner Immobilienunternehmen Kunden beim Kauf von Luxusimmobilien berät, meint, das Ergebnis des Haushaltsplans hätte für den Londoner Luxusmarkt «viel schlimmer ausfallen können».
McDowell, der auch eine Hausverwaltungsfirma leitet, berichtet, dass Kunden ohne Wohnsitz in Grossbritannien, die das Land verlassen haben, ihn zunehmend bitten, ihre Immobilien während ihrer Abwesenheit zu verwalten, anstatt sie zu verkaufen.
«Im Haushalt ging es vor allem darum, was die Regierung nicht getan hat, jetzt geht es darum, welche Massnahmen sie als Nächstes ergreift», sagt er. «Vermögende ausländische Käufer hoffen nun, dass die Regierung die jüngste Gesetzgebung für Nicht-Domizilierte so ändert, dass sie keine Erbschaftssteuer mehr beinhaltet – die sie als völlig ungerecht empfinden», fügt McDowell hinzu und bezieht sich dabei auf die kürzliche Abschaffung der Erbschaftssteuervergünstigungen für das Auslandsvermögen von Nicht-Domizilierten.
Die Nachfrage auf dem Londoner Wohnungsmarkt im Preissegment über 5 Millionen Pfund hat sich laut LonRes im November zwar etwas erholt. Die Transaktionen lagen 3,3 Prozent unter denen des Vorjahresmonats, was eine Verbesserung gegenüber den stärkeren Rückgängen der drei Vormonate darstellt.
Andere Immobilienmärkte laufen besser
Die Probleme des Londoner Luxusimmobilienmarktes spiegeln sich nicht in anderen globalen Finanzzentren wider. Ein Bericht von Knight Frank vom November zeigte, dass Dubai mit 510 Käufen die Stadt mit den meisten Verkäufen über 10 Millionen Dollar in den letzten zwölf Monaten war. London verzeichnete 189 Käufe, weniger als New York City, Los Angeles und Hongkong.
Der Luxusimmobilienmarkt in Manhattan zeigte bisher keine Anzeichen einer Abschwächung, seit Zohran Mamdani im vergangenen Monat die Bürgermeisterwahl in New York gewann. Die Verkäufe von Luxusimmobilien stiegen im November sogar sprunghaft an.
Experten zufolge haben vermögende Privatpersonen weltweit aufgrund der Unsicherheit Transaktionen in London vorerst auf Eis gelegt, kaufen aber weiterhin Zweitwohnungen anderswo. «Der Londoner Markt wird sich nun deutlich besser entwickeln, einfach weil wieder Stabilität herrscht», sagt Fatemi von Sotheby’s.
«Aber wenn Labour beschliesst, [Keir] Starmer und [Rachel] Reeves durch jemanden zu ersetzen, der aggressiver sozialistisch eingestellt ist und
es darauf abgesehen hat, die Ultrareichen ins Visier zu nehmen, dann ist alles möglich», fügt sie mit Blick auf den britischen Premierminister und Schatzkanzler hinzu.
(Bloomberg/cash)