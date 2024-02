Geldmarktfonds mit hohen Ratings

Für Fabio Preite, Partner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Verwaltung und Stiftungen bei PensExpert, sind Geldmarktfonds eine Anlageklasse, die in Vergessenheit geraten ist. Was aber nicht erstaunt, da in Zeiten der Negativzinsen, eine negative Nominalrendite garantiert war. Beim Geldmarktfonds ist man immer sehr nahe am Leitzins.