Nächster US-Zollhammer kommt am 2. April

Am Mittwoch dieser Woche hat US-Präsident und Zollzampano Donald Trump (78) Strafzölle von 25 Prozent auf alle Autoimporte verhängt. Am 2. April in der kommenden Woche will er weitere Zolldekrete unterschreiben. Was genau rollt auf den Welthandel zu? «Trump hat die Zollpolitik aus seiner ersten Amtszeit drastisch verschärft, es wird jeden Tag weitere Überraschungen geben», so Bernitt, der schon lange im Geschäft ist. «So ein Zeitalter habe ich noch nie erlebt. Jahrzehntelang gewachsene Strukturen im Welthandel werden über Nacht infrage gestellt.»