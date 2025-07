In der Schweiz sind die Preise für Tafelschokolade, Pralinen oder Mini-Täfelchen in nur einem Jahr in vielen Fällen zwischen 20 und 50 Prozent gestiegen, wie Blick-Recherchen zeigen. Weltweit hat der Schweizer Schokoladenkonzern die Preise im ersten Halbjahr um knapp 16 Prozent erhöht, wie der Konzern bei der Präsentation der Halbjahreszahlen bekannt gab. Damit habe man die gestiegenen Kakaopreise abfedern können.