Westeuropa hat eine deutlich bessere E-Ladeinfrastruktur als der Osten

E-Auto-Besitzer laden ihr Gefährt meistens dort auf, wo sie den Grossteil ihrer Zeit verbringen: zu Hause oder am Arbeitsplatz. In 70 Prozent der Fälle ist das so. Dennoch ist auch ein öffentlich zugängliches Netz an Stromtankstellen nötig, will Europa den angepeilten Wandel in der Mobilität weg vom Verbrenner schaffen.