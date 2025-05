Wie lief es im vergangenen Winter 2024/2025?

Laut der unabhängigen staatlichen Aufsichtsbehörde im Elektrizitätsbereich, der Elektrizitätskommission (Elcom), war die Stromversorgungssicherheit im vergangenen Winter durchgehend gewährleistet. Das lag vor allem an der hohen Verfügbarkeit französischer Kernkraftwerke. Dafür wurde in Europa deutlich weniger Windenergie erzeugt, und die Preise für kurzfristig gehandelten Strom im sogenannten Spotmarkt waren hoch. Die Schweiz importierte aus diesem Grund weniger Strom als im langjährigen Durchschnitt. Deshalb entleerten sich die Schweizer Speicherseen zu Beginn des Winters deutlich schneller als in den Vorjahren. Dennoch lag der Restspeicherstand am Winterende noch deutlich über der vorab beschafften Wasserkraftreserve, wie die Elcom schreibt.