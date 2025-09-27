Die Prämien für Krankenkassen sind für viele Haushalte eine Last. Sie machen einen grossen Posten des monatlichen Budgets aus. Die neuen Policen der Versicherer für das kommende Jahr werden in diesen Tagen darum mit Sorge erwartet. Im Gegensatz zu den Zusatzversicherungen, etwa für die private Spitalbehandlung, ist die Grundversicherung obligatorisch. Deren Prämienhöhe unterscheidet sich je nach Kanton massiv.