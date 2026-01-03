Doch der Wind dreht. Für 2026 zeichnen sich zwei klare Trends ab: Fliegen wird komfortabler – und gleichzeitig teurer. Vor allem dort, wo Reisende bereit sind, für mehr Beinfreiheit, bessere Sitze und Lounges tiefer in die Tasche zu greifen. Experten sprechen von der «Premiumisierung». Was Airlines seit Jahren ankündigen, kommt nun breit ausgerollt: neue Business- und Premium-Economy-Sitze, mehr Platz, modernere Kabinen und deutlich aufgewertete Lounges. So fliegt auch die Swiss im kommenden Jahr mit neuen Kabinen und neuen Flugzeugen (A350) rund um den Globus.