«Natürlich ist das weit über allem, was wir uns vor zwei Jahren hätten vorstellen können», so Foody. Zu dieser Zeit büffelten seine damaligen Mitstudenten in Georgetown für die Abschlussprüfungen. Er sei einfach nicht hingegangen, wie er der Zeitschrift «Fortune» erzählte. Stattdessen arbeitete das Trio bereits an seiner späteren Milliardenidee. An einem Innovationsanlass in São Paulo (Brasilien) sind sie auf ein KI-Modell gestossen, das Unternehmen mit qualifizierten Ingenieuren zusammenbringt. Das Geschäft dahinter: Bei jeder erfolgreichen Vermittlung behalten die Plattformbetreiber eine kleine Provision. Heute stellt Mercor auch Berater, Anwälte, Banker und Ärzte ein.