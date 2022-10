Wie in vielen anderen Ländern der Welt gibt es auch in der Schweiz ein Dreisäulensystem der Altersvorsorge. Der Grossteil der Ersparnisse eines typischen Schweizer Anlegers wird in der zweiten Säule gehalten. In die Säule 3a werde laut Studie generell nur so viel investiert, wie von den Steuern abgezogen werden kann. Die hohen Gebühren und ein eingeschränktes Angebot minderten die Attraktivität für grössere Investments.