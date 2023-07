Im Mittel der fünfzig ausgewählten Gemeinden zahlen Grosshaushalte 500 Franken pro Jahr fürs Wasser (bei einem Konsum von 210 Kubikmetern/Jahr). In der einen Hälfte der Gemeinden fällt die Rechnung also höher aus, in der anderen tiefer. Besonders hoch fällt sie in Kloten aus, günstiges Trinkwasser erhält man hingegen in Wettingen und Sion.