Die Analyse zeige, dass der Markt trotz vertraglich gesicherter Umsätze bis 2028 Zweifel an der Umsetzung der Wachstumsziele bei Polypeptide habe - insbesondere an der angestrebten Umsatzverdopplung gegenüber 2023. Diese Skepsis sei auf frühere Prognoseverfehlungen sowie den Verlust von Covid-bezogenen Aufträgen zurückzuführen, die das Vertrauen der Anleger belastet hätten. Der Experte von Jefferies betont jedoch die modulare Reaktorstrategie und die Zentralisierung als Basis, um das Ausführungsrisiko zu senken. Das Biotechunternehmen sei gut positioniert, um von strukturellen Wachstumstreibern im Peptidmarkt zu profitieren.