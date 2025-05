Die höchsten Preise können Verkäufer und Verkäufer in den Regionen Zürich, rund um den Zürichsee, in den Kantonen Zug und Genf, Basel-Stadt in den Schwyzer Bezirken March und Höfe sowie in Davos GR erzielen. Hier kostet ein besagtes Einfamilienhaus im Schnitt über 2,25 Millionen Franken. Die grössten Preisrallys gab es in den letzten zehn Jahre in Nidwalden, Uri und in der Region Schanfigg GR, zu der unter anderem Chur und Arosa gehören: Hier sind die Preise um über 70 Prozent gestiegen.