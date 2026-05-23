Zum einen sind da die direkten Kosten, die der Nachwuchs verursacht: Ein Kind muss essen, braucht Kleider, eine Krankenkasse, muss zum Arzt, hat Hobbys und benötigt Platz. Das alles macht bei Kleinkindern im Schnitt gut 1400 Franken pro Monat aus – und steigt dann – Stichwort Zahnspange – bis ins Teenageralter auf monatlich etwa 1900 Franken, wie Zahlen aus dem Kanton Zürich zeigen. Summiert man all diese Ausgaben bis zum 18. Lebensjahr auf, ergibt dies einen Betrag von über 350'000 Franken – wobei diese Rechnung noch keine allfällig teuren Hobbys enthält.