In den städtischen Kantonen gibt es dabei besonders viele kleine Wohnungen. In Genf haben 16,1 Prozent nur ein Zimmer. Der Kanton Basel-Stadt weist mit 24 Prozent den höchsten Anteil an Wohnungen mit zwei Zimmern auf. Im Appenzell Innerrhoden gibt es derweil mit Abstand am meisten grosse Wohnungen. Fast jede Dritte hat im hügeligen Appenzellerland sechs oder mehr Zimmer.