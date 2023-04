Die meisten Pleiten von Personen- und Kapitalgesellschaften entfielen erneut auf Nordrhein-Westfalen - dort waren es 213. Der stärksten Anstieg gab es demnach in Schleswig-Holstein: In den ersten drei Monaten dieses Jahres lagen die Insolvenzen dort um mehr als 60 Prozent über dem Mittelwert des Jahres 2022. Der IWH-Analyse zufolge waren in den grössten zehn Prozent der Unternehmen, deren Insolvenz im März gemeldet wurde, 8000 Arbeitsplätze betroffen. Etwas mehr als ein Drittel davon entfiel auf die Industrie.