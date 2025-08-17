US-Präsident Donald Trump hat zwar 39-Prozent-Zölle gegenüber der Schweiz eingeführt. Die einzelnen Landesgegenden sind aber unterschiedlich stark betroffen - je nachdem, wie stark die regionale Wirtschaft von Exporten in die USA abhängt.

Diesbezüglich hat die UBS eine Untersuchung veröffentlicht. Demnach dürften die negativen wirtschaftlichen Folgen der hohen Zölle «regional konzentriert ausfallen», wie Chefökonom Daniel Kalt schreibt.

Am stärksten betroffen seien die Regionen La Vallée, La- Chaux-de-Fonds und Val-de-Travers, die schweizweit den höchsten Anteil der Industriebeschäftigung aufweisen und zudem überproportional viel in die USA exportieren. Eine hohe US-Abhängigkeit der Exporte weisen Daniel Kalt zufolge auch die Regionen Fricktal, Neuenburg, Nidwalden und Basel-Stadt auf.

Grenchen, Rheintal, Werdenberg, Schaffhausen, Prättigau und Jura seien aufgrund der hohen Bedeutung der Industrie für die lokale Wirtschaft ebenfalls stark tangiert, obwohl ihr Anteil der Exporte in die USA geringer ausfalle.

Gegensteuern ist möglich, etwa durch Kurzarbeit. Sie soll Beschäftigungseinbrüche möglichst weitgehend verhindern. Die Option wurde vor allem während der Coronakrise genutzt, als phasenweise Hunderttausende - in der Spitze sogar über eine Million Arbeitnehmer - auf Kurzarbeit waren.