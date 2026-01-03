Der Zweck des Inserats ist rasch klar: Offiziell gesucht wird zwar ein Mitbewohner. Tatsächlich angeboten wird aber ein Scheinwohnsitz im steuergünstigen Kanton Zug.

Vermieterinnen und Vermieter aus dem Zentralschweizer Kanton bieten auf einschlägigen Immobilienportalen Briefkastenadressen zwecks Steuervermeidung an - ohne jegliche Scheu. Mal vermieten sie ein «möbliertes WG-Zimmer plus Briefkasten» an. Mal suchen die Zuger Inserenten «einen Untermieter, der sich nur selten im Zimmer aufhält». Mal ist im Inserat von «digitalen Nomaden» die Rede - oder von Leuten, die «beruflich viel auf Reisen» sind.