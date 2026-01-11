«Wenn die Entwicklungen letztlich zu einem echten Regimewechsel führen, könnte dies mit der Zeit sogar zu mehr Öl auf dem ​Markt führen», sagt Analyst Arne Lohmann Rasmussen von Global Risk Management. «Es wird jedoch ‌dauern, bis sich die Produktion vollständig erholt.» Andere Experten sehen ‍das ähnlich. «Wenn Trump mit dem Regimewechsel Erfolg hat, könnten die venezolanischen Exporte wachsen, da die Sanktionen aufgehoben werden und ausländische Investitionen zurückkehren», sagt Saul ​Kavonic vom australisches Analysehaus MST Marquee.