Durch die rasante Entwicklung in dem Bereich haben wir heute eine andere Welt als 2022. Wie beurteilen Sie das als Personalvermittler?

Das Tempo ist exponentiell, eine Herausforderung für uns alle. Ich glaube aber, dass das für uns als Branche insgesamt eine Chance sein wird. Es ist vielleicht beides – eine Disruption und eine Chance. Natürlich sind Arbeitsplätze betroffen, aber es werden grundlegend die Aufgaben innerhalb von Arbeitsplätzen verändert. Wir sind überzeugt, dass sich unsere Märkte vergrössern werden. Denn wir haben in der Vergangenheit bereits beobachtet, dass sich mit dem zunehmenden Einsatz von KI das Wachstum in den meisten Märkten wieder erholt. Das ist also positiv.