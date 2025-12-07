Höchster Schweizer Gewinn: 220 Millionen Franken

Die Neuregelung wird nur einen kleinen Personenkreis betreffen. Laut Swisslos gab es in der Schweiz seit 1979 1110 Lotto-Millionärinnen und Millionäre. Das sind im Schnitt rund 24 Personen pro Jahr. Im Jahr 2024 kamen 26 neue Millionäre dazu, wobei zwei Rekordgewinne in Höhe von 64,6 und 36,7 Millionen Franken ausbezahlt wurden.