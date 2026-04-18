Krankenkassen

Die ​Koalition reagiert auch auf die hohen ⁠Defizite in den gesetzlichen Krankenkassen. «Nach aktuellen Prognosen würde ​die daraus resultierende Deckungslücke in ⁠2027 rund 15 Milliarden Euro, in 2028 rund 22 Milliarden Euro und in ‌2029 rund 32 Milliarden Euro betragen und bis 2030 auf rund 40 Milliarden Euro anwachsen.» Angesetzt werden soll vor allem bei den Ausgaben. Ziel ist ‌es, die Beitragssätze nachhaltig zu stabilisieren. «Insbesondere werden wir die Ausgaben ​an den Einnahmen ausrichten.» Dazu solle am 29. April ein Gesetzentwurf beschlossen werden. «Wir werden das Gesetzgebungsverfahren vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause abschliessen.»