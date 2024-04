Die Schweizer Regierung will in diesem Monat ihr Vorschläge zur Überarbeitung der Grossbankenregulierung vorstellen. Nach der Notübernahme der Credit Suisse (CS) hat die UBS eine Grösse erreicht, die vielen Politikern und Experten Bauchschmerzen bereitet. Mit der Überarbeitung der Regeln will die Regierung sicherstellen, dass die UBS gar nicht erst in Schieflage gerät und im Notfall nicht vom Staat übernommen werden muss. Nachfolgend eine Darstellung der Schlüsselfragen: