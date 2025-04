Der Finne Nicholas Pennanen (39) will Gas geben bei der Standortsuche. «Wir haben Hunger auf eine weitere Expansion», sagt der Chef von Lidl Schweiz an einem Medienevent des Discounters in Zürich. «Und wir wollen dahin, wo die meisten Kunden sind.» Sprich Lagen an grossen Passantenströmen wie Bahnhöfen, Innenstädten, aber auch grossen Einzugsgebieten in den Agglomerationen.