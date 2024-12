Auch Nestlé, Novartis und Roche weisen höheren Steuersätze aus

Roche weist die aktuellsten verfügbaren Zahlen, welche die Mindeststeuer beschreiben, im Halbjahresbericht aus. Demnach ist die Steuerrate des Pharmakonzerns im ersten Semester 2024 auf 18,6 Prozent von 17,6 Prozent in der entsprechenden Vorjahresperiode gestiegen. Der Anstieg sei hauptsächlich auf das OECD/G20-Projekt zurückzuführen, das seit Januar in verschiedenen Ländern laufe, in denen Roche aktiv sei. In Franken ausgedrückt: Roche bezahlte 186 Millionen Franken für die Mindeststeuer und 1,5 Milliarden Franken Steuern total.