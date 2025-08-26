Mit der Scheidung entstehen Lücken in der zweiten Säule - können die gedeckt werden?

Reisst die Scheidung Lücken in die Vorsorgeleistung der zweiten Säule, können diese mittels eines Wiedereinkaufs geschlossen und von der Steuer abgezogen werden (Art. 79b BVG). «Die Sperrfrist von drei Jahren vor der Pensionierung gilt nicht für Wiedereinkäufe in die Pensionskasse aufgrund der Scheidung», sagt Bucher und führt ein Beispiel an: «Eine 62-jährige Frau möchte sich in ihre Pensionskasse einkaufen, um ihre Vorsorgeleistung zu verbessern und Steuern zu optimieren. Dann darf sie ihre Pensionskasse für die nächsten drei Jahre nicht als Kapital, sondern nur als Rente beziehen. Lässt sie sich nun scheiden und muss 150'000 Franken als Ausgleichszahlung an ihren Partner leisten, darf sie sich ohne Sperrfrist wieder in die Pensionskasse einkaufen.»