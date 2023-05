Aktuell sind mehr Family Offices in Kryptowährungen investiert als noch im Jahr 2021. Der Anteil stieg im Vergleich von 16 Prozent auf 26 Prozent. 2022 gaben jedoch nur 12 Prozent an, in Zukunft an Kryptowährungen interessiert zu sein, so das Resultat der Umfrage zu Bitcoin & Co. 2021 lag diese Zahl noch bei 26 Prozent. Die extreme Volatilität des Marktes im vergangenen Jahr scheine das Interesse gedämpft zu haben, schreibt Goldman Sachs. 62 Prozent gaben an, nicht in Kryptowährungen investiert zu sein und auch in Zukunft kein Interesse daran zu haben. 2021 waren dies nur 39 Prozent.