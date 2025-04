Die Aktienmärkte hatten gestrigen Mittwoch niedriger eröffnet, nachdem eine viertägige Talfahrt mehr als 6 Billionen Dollar an Börsenkapitalisierung vernichtet und den S&P 500 an den Rand eines Bärenmarktes gebracht hatte. Stunden zuvor waren die härtesten Zölle gegen US-Handelspartner seit mehr als einem Jahrhundert in Kraft getreten. Für die Verkäufe gab es praktisch nur einen Grund: Trumps globaler Handelskrieg. Und als solcher war Trump in einer einzigartigen Position, um etwas dagegen zu unternehmen.