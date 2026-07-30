Der Nettogewinn der zweitgrössten börsennotierten Bank Frankreichs stieg im Vergleich zum ⁠Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro, wie Societe Generale am Donnerstag mitteilte. ‌Analysten hatten im Schnitt mit nur 1,57 Milliarden ‌Euro gerechnet. Die Erträge legten um ​4,5 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro zu. Angesichts der guten Geschäfte hob die Bank ihr Rentabilitätsziel (ROTE) für das Gesamtjahr auf rund elf Prozent an, nachdem zuvor mehr als zehn Prozent angestrebt worden waren. Zum Vergleich: ‌Konkurrent Deutsche Bank erreichte im Halbjahr eine Nachsteuerrendite (ROTE) von elf Prozent. Zudem kündigte Societe Generale einen Aktienrückkauf im Volumen von 1,5 Milliarden Euro an, ​der am 3. August beginnen soll.