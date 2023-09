Konzernchef Slawomir Krupa will Frankreichs drittgrösste Bank Societe Generale umbauen und dadurch profitabler machen. «Wir werden die Gruppe stärken, indem wir das Geschäftsportfolio vereinfachen und zugleich Kapital aufbauen und die Flexibilität erhöhen», sagte Krupa am Montag. Das Geldhaus wolle 2026 eine Eigenkapitalrendite (Rote) von neun bis zehn Prozent erzielen, während es Ende Juni noch 5,6 Prozent angepeilt hatte. Zudem soll die Cost-to-Income-Ratio, ein wichtiges Mass für die Effizienz einer Bank, von 75 Prozent im zweiten Quartal auf unter 60 Prozent im Jahr 2026 sinken. Auch ihr Engagement im Upstream-Öl- und Gasgeschäft wolle SocGen bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 80 Prozent reduzieren. Angaben zum potenziellen Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten machte Krupa nicht. Im vergangenen Monat hatte der SocGen-Chef erklärt, er wolle das Portfolio an Vermögenswerten straff führen.